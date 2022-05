Aventura a doi frati cu droguri in masina, urmariti de Politie, s-a terminat la Tribunal

Doi frati au fost condamnati de Tribunal dupa ce au adus la Iasi droguri impachetate in cutii de detergent. Au scapat ieftin, instanta luand in calcul lipsa antecedentelor penale ale celor doi, ca si posibilitatile de recuperare a acestora.In iulie anul trecut, politistii judiciari s-au autosesizat cu privire la intrarea in Romania a unui colet suspect, trimis din Valencia cu destinatia Iasi. Coletul a fost interceptat si s-a procedat la deschiderea lui.In interior se aflau patru cutii ... citeste toata stirea