Aventura clasica contemporana desfasurata la Iasi: Classix Festival a incheiat cea de-a treia editie

In perioada 13 - 19 februarie 2022 la Iasi a avut loc cea de-a treia editie a Classix Festival, un demers organizat de Asociatia Industrii Creative si Showberry. Peste 60 de artisti din 13 tari au fost prezenti in cadrul celor 8 concerte care au alcatuit programul festivalului, alaturi de 7 proiectii de film, un vernisaj, o expozitie, o dezbatere, o prelegere si 10 masterclass-uri.Festivalul s-a desfasurat in format hibrid: cu participare fizica conform reglementarilor in vigoare (30% din ... citeste toata stirea