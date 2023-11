Scriitorul iesean Bogdan Cretu a avut parte de o aventura ce greu o va putea uita. In timp ce se afla in vizita in Istanbul, "unul dintre orasele mele preferate", i-a fost furat portofelul cu tot cu bani si acte. Ce a urmat dupa si cum s-a descurcat cititi in randurile de mai jos."Am avut o experienta totala la Istanbul. E unul dintre orasele mele preferate. Am avut candva un fix cu Bizantul, am umplut cateva rafturi, din care vreo doua tot am citit. Plus Cantemir, plus vitalitatea orasului. ... citeste toata stirea