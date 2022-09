Averea impresionanta a medicului prins de DNA ca lua spaga pentru operatii

Averea impresionanta a medicului Alexandru-Florin Savulescu, prins de DNA ca lua spaga pentru operatii: acesta detine o vila in Ilfov, doua apartamente in Bucuresti, doua masini de lux si peste 100.000 de euro in conturi bancare.Surse judiciare sustin ca, la perchezitia efectuata la Savulescu acasa, s-ar fi gasit circa 15.000 de euro, cash. Salariul sau, in 2021, a fost, potrivit declaratiei de avere, de putin peste 15.000 de lei pe luna, plus circa 4.000 de lei pe luna de la universitatea ... citeste toata stirea