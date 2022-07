Averile ascunse ale parlamentarilor ieseni. O tendinta foarte grava in viata publica

Incep sa fie ascunse declaratiile de avere? Asa cum plagiatul premierului a fost bagat sub pres, iar politicienii in frunte cu seful statului nici macar nu urmaresc cazul cu atentie si ingrijorare, o tendinta similara se intrevede si pe "piata" declaratiilor de avere. Termenul limita pentru publicarea acestora a trecut de aproape o saptamana, iar multi alesi inca nu au declaratiile la vedere. Mai grav: nici nu sunt sanctionati in vreun fel, fie si macar simbolic.Primarul Chirica, presedintele ... citeste toata stirea