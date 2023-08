Cea mai lunga lista de proprietati este cea a primarului de la Pascani, Marius Pintilie (PNL) (FOTO JOS). Impreuna cu sotia, el detine noua terenuri, toate situate in intravilan, in localitatile Pascani, Motca si Iasi.In suprafata de 14 pana la 450 mp, ele au fost achizitionate in perioada 2016-2021. Tot noua sunt la numar si imobilele construite: trei apartamente, doua case de locuit si "alte categorii de bunuri imobile". Cu exceptia unui apartament de 22 mp, toate celelalte sunt ... citeste toata stirea