Avertisment grav: Fara autostrada de la Iasi la Tg. Neamt pana la finalul lui 2026?

Fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Adrian Covasnianu, trage un nou semnal de alarma in privinta autostrazii Unirii (A8). Potrivit politicianului USR, proiectul de infrastructura a batut pasul pe loc in 2022.Vezi mai jos postarea pe Facebook a lui Adrian Covasnianu:"Din punctul meu de vedere, indiferent daca in luna decembrie se va finaliza aceasta "telenovela" vis-a-vis de traseu, anul 2022 s-a mers cu frana de mana trasa si aceste intarzieri ne vor costa in anii ce ... citeste toata stirea