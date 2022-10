Aveti treaba in judetul vecin? Grija mare la aceste tronsoane de drum national!

Judetul Botosani pare blestemat atunci cand este vorba de drumuri. Incepute in vara anului 2021, lucrarile de modernizare a drumului national 28B Botosani - Targu Frumos pareau sa fi intrat din luna septembrie intr-un ritm normal. La nci o luna insa, constructorul a decopertat asfaltul in anumite zone pentru a turna un nou strat de binder.Si nu este singura problema. Pana si pe DN29D, care leaga municipiul Botosani de Stefanesti, ar fi o zona sub semnul intrebarii. Este vorba de un tronson de ... citeste toata stirea