Avocat judecat dupa ce si-a batut vecinul. Are o "colectie" de dosare penale

Dinu Serban este unul dintre cei mai bogati avocati in dosare penale: de la alcool la volan la ultraj si lovire.Un avocat a ajuns in fata judecatorilor din postura de inculpat. Pe rolul Curtii de Apel au fost inregistrate doua dosare distincte care il vizeaza pe avocatul Dinu Serban. Acesta urmeaza sa fie judecat pentru lovire sau alte violente si pentru tentativa la omor. In ambele cazuri, victima si motivul faptei sunt aceleasi: un vecin al avocatului din cartierul de vile din Lunca ... citeste toata stirea