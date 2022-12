Avocat: Lovitura de teatru in dosarul Chirica-Veranda. Se vor anula probe din dosar?

Lovitura de teatru in cazul perchezitiilor facute de DIICOT saptamana trecuta la Primarie. Tribunalul a avut de analizat azi primele contestatii impotriva masurilor de control judiciar dispus de procurori.Anchetatorii par sa fi scapat din vedere un amanunt ce s-ar putea dovedi decisiv. Sefa Serviciului Juridic din cadrul Primariei, Cristina Oteleanu, este si avocat. Or, conform legii, dosarele in care sunt implicati avocati, notari sau alte persoane din sistemul judiciar sunt de competenta ... citeste toata stirea