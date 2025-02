Avocata nu si-a scapat clientul de o pedeapsa cumplita, dar vrea 1.000 lei in plus la onorariu

* inculpatul, un tanar in varsta de 18 ani, din Targu Frumos, a fost judecat pentru viol si act sexual cu un minor * infractiunile au avut loc in plina zi, in Centrul de Plasament "Ion Holban" din Iasi * autorul a avut un complice cu cinci ani mai mic, acesta nu raspunde penal * in incercarea de a scapa de pusarie, a incercat sa simuleze nebunia; nu i-a iesit * a primit una dintre cele mai dure condamnari din ultima vreme pentru asemenea fapte * aparatoarea crede ca si-a facut treaba cum scrie ... citește toată știrea