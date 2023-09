Joi, 21 septembrie 2023, incepand cu orele 15:00, in Sala "B.P. Hasdeu" a Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, va avea loc cea de-a III-a editie a ConferinteiAvocati in Agora, organizata de AsociatiaVespasian V. Pella" in parteneriat cu Baroul Iasi, Biblioteca Centrala UniversitaraMihai Eminescu" din Iasi si Uniunea Scriitorilor din Romania - Filiala Iasi.Avocatura a cunoscut un continuu proces de modernizare si, in tandem cu intreaga societate romaneasca, ... citeste toata stirea