Avocatul Atasiei: Chirica a fost adus cu mandat la audieri, in calitate de suspect

Primarul Mihai Chirica are calitatea de suspect in dosarul vizat de catre procurorii DIICOT Iasi. Asa a spus Daniel Atasiei, avocatul sau, in fata presei."In momentul de fata s-au desfasurat niste perchezitii intr-un dosar mai vechi, care nu-l privea pe domnia sa. A fost pus in executare un mandat de perchezitie la sediul biroului de primar, exista un mandat de aducere pentru domnia sa, in calitatea de suspect, urmeaza sa vedem care sunt acuzatiile in momentul in care incep audierile. ... citeste toata stirea