Avocatul Bernic ramane sub control judiciar

"Grupul Bernic" ramane sub supraveghere. In urma cu 10 zile, procurorii DIICOT au dispus prelungirea masurii controlului judiciar impotriva membrilor grupului timp de inca doua luni. Decizia a fost atacata in fata instantei, dar fara succes.Miercurea trecuta, un prim membru al grupului, notarul Razvan Ionut Costin, si-a incercat norocul, contestatia inaintata de acesta impotriva controlului judiciar fiind insa respinsa. Ieri, magistratii Curtii de Apel au analizat contestatiile inaintate de ... citeste toata stirea