Avocatul Christy Mirsanu, triplu condamnat si exclus din Barou, cere sa se intoarca la bara

Dat afara din Barou si condamnat la inchisoare, un avocat vrea sa se intoarca la bara dupa zece ani. In baza unei decizii a Curtii Constitutionale, Christy Mirsanu a obtinut din partea Tribunalului absolvirea de vechile pacate. Acum asteapta confirmarea din partea Curtii de Apel.Avocatul Christy Mirsanu a fost condamnat in 2012 de trei curti de apel, pentru trafic de influenta, inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Cea din Galati l-a condamnat la 3 ani si 6 luni de ... citeste toata stirea