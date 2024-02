Sebastian Felecanu, avocatul iesean trimis in judecata sub acuzatia ca si-a ucis iubita se poate intoarce in apartamentul din blocul din Targu Cucului unde s-a avut loc tragedia.Dupa un an si 7 luni de arest, judecatorii au schimbat decizia cu arestare cu cea de arest la domiciliu.Motivatia judecatorilor de la Inalta Curte de Justitie:"In majoritate: Admite contestatia formulata de inculpatul Felecanu Sebastian impotriva incheierii penale din 29 ianuarie 2024 pronuntate de Curtea de Apel ... citeste toata stirea