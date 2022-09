Avocatul Felecanu, acuzat de uciderea iubitei, va mai sta o luna in arest

Avocatul acuzat de uciderea iubitei sale ramane inca o luna in arest. Magistratii Curtii de Apel au aprobat ieri solicitarea procurorilor privind prelungirea masurii arestarii preventive a lui Sebastian Felecanu timp de inca 30 de zile, pana pe 13 octombrie, inclusiv. Decizia nu este definitiva, ea putand fi contestata in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Si masura arestarii a fost contestata de Felecanu, fara insa ca magistratii ICCJ sa considere ca el ar putea fi cercetat in stare de ... citeste toata stirea