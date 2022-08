Avocatul Felecanu, cel acuzat de uciderea iubitei, tinut in arest si de judecatorii de la Inalta Curte

Avocatul acuzat de uciderea iubitei sale ramane in arest. Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat ieri decizia Curtii iesene de Apel privind prelungirea masurii de arestare preventiva a lui Sebastian Felecanu. Intr-un dosar separat, magistratii au respins si cererea acestuia de inlocuire a arestului preventiv cu o masura asiguratorie mai putin severa. Felecanu va ramane astfel in arest pana pe 13 septembrie, inclusiv.Avocatul este acuzat ca in iunie anul trecut si-ar fi aruncat iubita ... citeste toata stirea