Avocatul Sebastian Felecanu va implini in curand un an de cand se afla in arest. Curtea de Apel a prelungit din nou, pentru 30 de zile, masura arestului preventiv impotriva lui Felecanu.Avocatul este acuzat ca in iunie 2021 si-a aruncat iubita de la etajul 6 al unui bloc din zona Targu Cucu. Tanara de 25 de ani era insarcina, motiv pentru care Felecanu a fost trimis in judecata pentru omor calificat. Fapta este pedepsita cu inchisoarea pe un termen cuprins intre 15 si 25 de ani sau chiar cu ... citeste toata stirea