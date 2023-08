Avocatul Sebastian Felecanu va ramane in continuare in arest. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au confirmat ieri decizia Curtii iesene de Apel, de prelungire a arestului preventiv in care se afla avocatul.Felecanu a fost arestat in iulie anul trecut, la un an de la moartea iubitei sale, Monica Cioata, fiind acuzat ca ar fi aruncat-o pe aceasta de la etajul 6 al blocului din Targu Cucu in care locuia. Tanara de 25 de ani era insarcinata, motiv pentru care Felecanu a fost trimis ... citeste toata stirea