Avocatul Felecanu Sebastian, arestat pentru 30 de zile. Suspect ca si-a aruncat iubita pe geam

Judecatorii au admis cererea procurorilor de arestare a avocatului pentru 30 de zile.In temeiul art. 226 Cod procedura penala, admite propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi formulata in dosarul de urmarire penala nr.1061/P/2021. In baza art. 202, art. 223 alin. 2 si art. 233 Cod procedura penala, dispune arestarea preventiva a inculpatului Felecanu Sebastian,(...) in prezent retinut in C.R.A.P. din cadrul I.P.J. Iasi, cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, ... citeste toata stirea