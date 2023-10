Centru Teritorial Iasi al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor are o noua conducere. Avocatul Marius Branici va fi la sefia acestei organizatii care functioneaza in cadrul si sub autoritatea Uniunii Avocatilor din Romania.Printre scopurile organizatiei se remarca "Crearea cadrului institutional organizat pentru pregatirea si perfectionarea continua a avocatilor in plan profesional, respectarea Codului deontologic al avocatului roman, adoptat de Congresul ... citeste toata stirea