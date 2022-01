Avocatul mitoman Alexandru Bernic se ineaca ca tiganul la mal. Fapta cu iz penal in timpul controlului judiciar

Sub masca unei persoane cinstite, inscaunat in trecut cetatean de onoare al urbei Iasului, cvasi necunoscutul avocat Alexandru Bernic si-a facut o obisnuinta de a insela si de a abuza de increderea oamenilor. Prin metode bine elaborate, acest personaj a reusit sa fie inculpat intr-un dosar despre care anchetatorii sustin ca vizeaza savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani si abuz in serviciu. Chiar si asa, Alexandru Bernic pare ca e de neoprit. ... citeste toata stirea