Avocatul si notarul acuzati de matrapazlacuri imobiliare, la bara

Deciziile in cazul celor doi ieseni se vor lua astazi si maine.Avocatul si notarul acuzati de inselaciuni imobiliare ajung din nou in fata judecatorilor. Procurorii DIICOT au dispus prelungirea masurii controlului judiciar impotriva membrilor grupului Bernic pentru inca doua luni. Decizia judecatorilor Curtii de Apel in privinta notarului Razvan Ionut Costin va fi luata astazi. In cazul avocatului Alexandru Tudor Bernic, contestatia inaintata de aparatorul acestuia va fi judecata de ... citeste toata stirea