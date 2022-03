Azi e 4 martie! Lista blocurilor cu risc seismic din Iasi. Probleme si la blocurile noi?

Listele nu mai sunt actualizate, deoarece nu s-au mai facut expertize tehnice in ultimul deceniu. Majoritatea expertizelor au fost realizate in anii '90 si a rezultat "celebra" lista a blocurilor cu bulina rosie (63 de imobile). Un fost arhitect-sef al Iasului considera ca si evaluarile existente au fost facute superficial.Implinirea a 45 de ani de la cutremurul din 1977 readuce in atentia situatia blocurilor din Iasi care prezinta risc de prabusire sau avariere in cazul unui seism similar. ... citeste toata stirea