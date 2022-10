Azi incep Zilele Colegiului "Costache Negruzzi" - 127 de ani de existenta in universul culturii si al educatiei iesene

Zilele Colegiului "Costache Negruzzi" din Iasi se desfasoara in perioada 3-7 octombrie 2022. Fondat in anul 1895, colegiul implineste 127 de ani in care a impresionat prin calitatea educatiei, competenta profesorilor, reusite si cariere de succes ale absolventilor. Activitatile de anul acesta impresioneaza prin diversitate.Elevii pot participa la expozitii, workshopuri, competitii sportive, momente muzicale, lansarea revistelor negruzziste, ateliere de literatura si lansari de carte. ... citeste toata stirea