Azi incepe Festivalul Rock' N' Iasi. "Nu este un festival comercial. Este facut de voluntari"

Festivalul Rock' N' Iasi incepe azi. Acesta se desfasoara in perioada 2-4 septembrie 2022 in parcarea Casei de Cultura a Studentilor din Iasi. Concertele vor incepe la ora 17 si se vor termina la 23. Proiectul este finantat de Primaria Iasi si de Casa de Cultura a Studentilor, fiind implementat de Clubul Fabrica de Voluntari, Clubul Sustine Artistii Ieseni si Asociatia Culturala Moldavia.Printre formatiile prezente in editia de anul acesta se numara Firtan, Bucovina, Sinoptik, Ironwill, Batr, ... citeste toata stirea