De astazi, 15 noiembrie, incepe in mod oficial Postul Craciunului sau Postul Nasterii Domnului, perioada care va dura 40 de zile, pana pe 24 decembrie, in ziua de Ajun. Invataturilor crestine din cartile sfinte spun ca in aceasta perioada este importanta o detoxifiere a trupului, dar mai ales a sufletului, pentru a putea primi pe deplin lumina Nasterii Domnului.Timp de 40 de zile, crestinii respecta o serie de reguli, cele mai cunoscute fiind abtinerea de la alimente "de dulce", precum ... citeste toata stirea