Azi se afiseaza rezultatele la Bac

Rezultatele la examenul de Bacalaureat vor fi afisate astazi, pana la ora 12, pe platforma bacalaureat.edu.ro si la avizierele unitatilor de invatamant. Numele elevilor sunt anonimizate, codurile individuale inlocuind numele si prenumele candidatilor. Contestatiile se depun in aceeasi zi in intervalul orar 12-18, in format fizic sau online.Inspectoratul Scolar a organizat 18 centre de sustinerea examenului de Bacalaureat pentru 4.788 absolventi de liceu. La prima proba scrisa, cea la Limba si ... citeste toata stirea