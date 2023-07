"N-am stiut" este cea mai mare si nenorocita minciuna rostita vreodata de la varful statului roman. Este un cancer diagnosticat, in ultima faza, al tuturor institutiilor publice din Romania. De la varf in jos. Romania este tara tragediilor inimaginabile, de la cluburi care ard ca niste foite de hartie, la sectii ATI care explodeaza, la maternitati in care bebelusii sunt incinerati, la azile de batrani unde saracii sunt maltratati, pusi la munca fortata, deposedati de pensii si de bunurile lor ... citeste toata stirea