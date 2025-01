Bacalaureat 2025. Schimbari importante in organizarea probelor de competente

Examenul de Bacalaureat din 2025 vine cu o modificare semnificativa in ceea ce priveste sustinerea probelor de competente. Pentru prima data, elevii din clasele a XII-a si a XIII-a vor sustine aceste probe in timpul anului scolar, intr-o perioada special dedicata, cuprinsa intre 27 ianuarie si 7 februarie. Aceasta schimbare are ca scop organizarea mai eficienta a examenului si reducerea presiunii asupra candidatilor in lunile de vara.Probele de competente sunt impartite in mai multe categorii, ... citește toată știrea