Baciu, viceprimarul tradator, face contestatie. De ce i-au respins judecatorii primei instante apararea!

Meciul viceprimarului Cezar Baciu cu partidul din care a fost dat afara intra in prelungiri. Dupa ce nu a reusit sa-i convinga pe magistratii Tribunalului sa anuleze decizia Biroului National al USR de excludere din partid, Baciu isi incearca norocul in fata Curtii de Apel. O noua infrangere ar echivala cu pierderea fotoliului din Palatul Roznovanu.Cezar Baciu a fost exclus din USR pe 17 mai anul trecut, dupa ce a votat in cadrul Consiliului Local in favoarea bugetului municipiului, desi ... citeste toata stirea