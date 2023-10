Cu ,,echipamentul" necesar, ,,Back to college" va fi unul special si plin de bucurie, iar tu poti da tonul distractiei, adoptand cele mai cool trenduri. Transforma inceputul de an universitar intr-o mare sarbatoare si vino la Iulius Mall pentru a-ti lua welcome pack-ul! Devino un creator de tendinte, inspira-te din oferta magazinelor si bucura-te de reduceri!In perioada 6 octombrie - 6 noiembrie 2023, Iulius Mall deschide sesiunea de shopping cu cel mai cool ,,accesoriu" al toamnei, kit-ul de ... citeste toata stirea