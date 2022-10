Bacteriile mortale din spitale vor putea demite directori. Se schimba criteriile de evaluare pentru managerii unitatilor medicale

Criteriile pe baza carora este evaluata activitatea managerilor de spitale vor fi schimbat, conform unei propuneri facute de Ministerul Sanatatii (MS). Astfel, a fost pus in dezbatere publica un proiect de Ordin referitor la criteriile de performanta, urmand sa fie luate in calcul si noi aspecte in evaluarea unui manager, cum ar fi infectiile nosocomiale, gradul de ocupare al posturilor, numarul spitalizarilor de zi sau daca spitalul a fost sanctionat pentru probleme igienico-sanitare. ... citeste toata stirea