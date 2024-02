"Bag 20 de cutite in tine!". Un membru al clanului Corduneanu si-a aflat pedeapsa, dupa ce a amenintat cu briceagul un agent de paza

Unul dintre membrii clanului Corduneanu a fost condamnat in urma unui scandal petrecut acum aproape patru ani in Tiki Village. Nemultumit ca a fost pus sa plateasca intrarea, Bogdan Corduneanu a scos un cutit si l-a fluturat in fata agentului de paza. Judecat pentru tulburarea linistii publice si port de obiecte periculoase, a scapat totusi doar cu trei luni de arest.Incidentul in care a fost implicat Corduneanu s-a petrecut pe 11 iulie 2020, cand in Tiki Village a fost organizata o petrecere, ... citește toată știrea