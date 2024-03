Bagat dupa gratii pentru un furt banal de acum un sfert de secol. Dosarul nici macar nu mai exista, fiind dat la topit

Un iesean va ajunge dupa gratii pentru un furt comis in urma cu un sfert de secol. Arestat in baza unui mandat european, acesta a contestat sentinta de condamnare. Judecatorii nu au putut verifica insa adevarul spuselor sale, intrucat dosarul fusese dat la topit de mult.George Paul Popa fusese condamnat in 2001, drept complice la un furt comis in 1999. La data respectiva, magistratii Judecatoriei stabilisera o pedeapsa de 3 ani de inchisoare, cu suspendare. Termenul de 10 zile pentru ... citește toată știrea