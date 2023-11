Un individ din Prisacani trebuie sa dea explicatii politistilor dupa ce a intrat in curtea unei vecine si a furat tot ce i-a picat in mana. Pentru "curajul" sau, barbatul a stat o noapte in spatele gratiilor."Politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Raducaneni au retinut un barbat banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetari a rezultat ca, la data de 22 septembrie, ... citeste toata stirea