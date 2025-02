Baia Populara, redeschisa pentru oamenii strazii

Din cauza temperaturilor scazute inregistrate in termometre in ultima perioada, autoritatile locale au inceput sa ia masuri pentru a-i proteja pe oamenii fara adapost din oras. Astfel, Baia Populara din Iasi a fost redeschisa pentru oamenii strazii.Totodata, autoritatile locale au informat ca a fost suplimentata capacitatea la Centrul din C.A. Rosetti. "Am redeschis Centrul de Zi pentru persoanele fara adapost in cladirea Baii Populare de pe strada Petru Movila. Redeschiderea s-a facut de ... citește toată știrea