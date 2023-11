Ateneul National din Iasi a preluat in administrare Baia Turceasca, cladire transformata in Centru International de Arta Contemporana (CIAC). Consiliul Local (CL) a aprobat, ieri, cu o singura abtinere, transferul dreptului de administrare. In plen, reprezentanti ai societatii civile au solicitat retragerea proiectului de pe ordinea de zi.Primaria si-a motivat decizia de a face acest transfer intrucat, pana ieri, CIAC era administrat de o directie a municipalitatii fara personalitate juridica, ... citeste toata stirea