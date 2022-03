Baiatul de 12 ani din Vaslui peste care a cazut un stalp are nevoie de doua interventii chirurgicale

Baiatul de 12 ani, una dintre victimele accidentului din localitatea Siscani, judetul Vaslui va mai suferi cel putin doua interventii chirurgicale. Acesta s-a ales cu fractura deschisa de gamba, dupa ce un stalp de electricitate lovit de un camion de mare tonaj s-a prabusit peste el si peste fratele sau geaman, in timp ce se jucau in curtea casei."Pacientul in varsta de 12 ani, transportat la spital cu elicopterul SMURD, a fost internat in Sectia de Chirurgie Plastica/ATI cu diagnosticul: soc ... citeste toata stirea