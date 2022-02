Baiatul maltratat de doi descreierati a murit

Copilul in varsta de doi ani care a ajuns la spital in coma dupa ce a fost batut de mama si de concubinul acesteia s-a stins ieri din viata. Baiatul se afla internat la Spitalul de Copii "Sf. Maria" de pe 2 februarie, iar pe 4 februarie, in urma cu o saptamana, a fost declarat in moarte cerebrala, dupa ce medicii au constatat ca nu exista activitate cerebrala.Era tinut in viata doar de aparatele care ii mentineau functiile vitale, fiind internat pe sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. ... citeste toata stirea