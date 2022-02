Baietel de doi ani, batut crunt de mama si de concubinul acesteia, in moarte cerebrala la Iasi

Copilul a fost internat la Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi, batut crunt de mama sa si de concubinul acesteia, este in moarte cerebrala, dar nu va fi decuplat de la aparate. Baietel de doi ani din Neamt, agresat de mama sa, o tanara de 20 de ani si de concubinul acesteia, un adolescent de 17 ani, ambii din comuna Urecheni, se afla in coma cerebrala la Iasi, internat la Spitalul de Copii "Sfanta Maria"."S-a constatat moartea cerebrala a pacientului in varsta de doi ani transferat de la Neamt. ... citeste toata stirea