"Baietii destepti" ai PNL, la un pas de marea lovitura imobiliara in Cicoarei. Fiul primarului Nita someaza CL Iasi

"Baietii destepti" care au obtinut de la Primarie o suprafata de peste 3.300 mp sunt la un pas de a valorifica potentialul imobiliar al terenului.Firma G&R Imobiliar SRL, in care sunt implicati oameni de afaceri apropiati de PNL, a fost, in ultimii ani, in centrul unui scandal mediatic dupa ce a cedat Primariei un teren pe care nu putea construi nimic (1.281 mp langa Cimitirul "Eternitatea") si a primit un teren intr-o zona de dezvoltare imobiliara (3.370 mp in Cicoarei, in apropiere de ... citeste toata stirea