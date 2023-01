Balerinii Iasului au cucerit Italia

Corpul de Balet al Operei Nationale Romane din Iasi a revenit acasa dupa turneul efectuat in Italia in perioada 23 decembrie - 8 ianuarie. Ajutati de cinci tehnicieni, 31 de artisti ai teatrului liric iesean au sustinut nu mai putin de 15 spectacole in doar 17 zile in orase si teatre italiene cunoscute: Firenze (Teatro della Pergola), Verona (Teatro Nuovo), Bergamo (Teatro Donizetti), Brescia (Teatro Sociale), Adria (Teatro Comunale di Adria), La Spezia (Teatro Civico), Mantova (Teatro Sociale), ... citeste toata stirea