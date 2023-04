Celebrul Teatru Bolsoi din Moscova a anuntat miercuri, ca retrage din repertoriu baletul "Nureev", in regia lui Kirill Serebrennikov, acuzat de "propaganda a valorilor sexuale netraditionale", scrie Le Figaro.Acest spectacol dedicat balerinului sovietic Rudolf Nureev a starnit deja furia autoritatilor ruse la momentul premierei sale in 2017, cand Kirill Serebrennikov a fost acuzat de delapidare de fonduri publice.Ultima data a fost jucat in ianuarie 2021, cu mai bine de un an inainte de ... citeste toata stirea