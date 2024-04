Bancnote contrafacute, puse in circulatie de doua persoane din Maramures

Un barbat si o femeie din Maramures sunt acuzati ca au pus in circulatie bancnote de 100 de lei, contrafacute, pe care le-au pus in circulatie la societati din Iasi.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu cei ai Oficiului National Central pentru Combaterea Falsului de Moneda si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, au pus in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara, ... citește toată știrea