Banditism, crima, rapire, jaf cu violenta, extorcare - infractiuni pentru care Rusia cere extradarea un individ retinut la Iasi

Banditism, crima, rapire, jaf cu violenta, extorcare - acestea sunt infractiunile pentru care este cercetat un individ din Rusia, arestat provizoriu in regim de urgenta si retinut, initial la Iasi.Curtea de Apel din Iasi a prelungit astazi mandatul de arestare provizorie emis in vederea extradarii pe numele lui Serghei Gutu, decizie care se comunica si Biroului Interpol. In hotararea instantei, Gutu e mentionat de trei ori cu fapte de rapire, de doua ori cu talharie, de doua ori cu extorcare, ... citeste toata stirea