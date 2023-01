Bani de drumuri in Golaiesti si Todiresti

Cu 8,43 milioane de lei, Primaria Golaiesti are in plan sa modernizeze cateva drumuri locale. Procedura de atribuire a contractului, afisata pe platforma electronica de achizitii publice, vizeaza refacerea Drumului Comunal 15 intre satele Gradinari si Cilibiu (3,7 km) si a trei drumuri satesti din localitatea Golaiesti, in lungime totala de 2,4 km.In prezent, "drumurile prezinta o zestre existenta din balast in grosime medie de 10-15 cm si au o latime a platformei de 5,50-6,00 m", precizeaza ... citeste toata stirea