Bani europeni pentru modernizarea Spitalului "Dr. C. I. Parhon"

Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" ar putea beneficia de fondurile Planului National de Redresare si Rezilienta pentru a-si extinde si moderniza capacitatile sale medicale. In sedinta Consiliului Local de astazi vor fi supuse dezbaterii doua proiecte de hotarare care privesc reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea, dotarea atat a trei nivele din cadrul cladirii spitalului, cat si a Ambulatoriului. In primul caz se are in vedere reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea si ... citeste toata stirea