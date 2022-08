Banii platiti pentru uriasa amenda DSP pentru lipsa formularului digital Covid se dau inapoi la cerere. Iata procedura!

Iesenii amendati in primele luni ale acestui an pentru necompletarea formularului digital isi pot cere banii inapoi. Ministerul Dezvoltarii a stabilit procedura de restituire a banilor, ordinul 1620 emis in acest sens fiind publicat marti in Monitorul Oficial.Modelul cererii poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului, la adresa https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mdlpaprocedurarestituirebaninecompletareplf. Cererea se depune la organul fiscal local in format fizic sau prin e-mail si trebuie ... citeste toata stirea